Червиченко заявил, что линия атаки в "Спартаке" не требует усиления. Также он отметил, что Промес вряд ли принесет существенную пользу "красно-белым".
"Линия нападения в "Спартаке" уж точно не требует усиления. Все насладились этим ужасом от пребывания Кокорина. Здесь будет примерно то же самое. Покупка воспоминаний за большие деньги, может, имеет место быть, но с экономической точки зрения это не совсем правильно", - сказал Червиченко.
Отметим, ранее СМИ сообщали, что Промес близок к переходу в "Спартак". Полузащитник выступал за московскую команду с 2014 по 2018 год. Он провел в составе "Спартака" 135 матчей и забил 66 голов.
Источник: Спорт-Экспресс
Червиченко: все насладились ужасом от пребывания Кокорина в "Спартаке". С Промесом будет примерно то же самое
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о потенциальном переходе в стан "красно-белых" атакующего полузащитника "Аякса" Квинси Промеса.
Фото: Getty Images
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