"Могу подтвердить информацию, что матч с "Уфой" отменили. Мы никуда не полетели", - приводит слова Иванова Sport24.
Отметим, что согласно данным гидрометцентра, днем 22 февраля в Уфе ожидается около 20 градусов мороза.
Новая дата проведения игры станет известна позже.
Президент "Урала" Иванов: матч с "Уфой" отменили. Мы никуда не полетели
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что матч 1/8 финала Кубка России против "Уфы", запланированный на 22 февраля, был перенесен из-за погодных условий.
Фото: ФК "Урал"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!