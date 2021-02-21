Президент "Урала" Иванов: матч с "Уфой" отменили. Мы никуда не полетели

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что матч 1/8 финала Кубка России против "Уфы", запланированный на 22 февраля, был перенесен из-за погодных условий.

Фото: ФК "Урал"