Напомним, что Тимощук выступал в "Шахтере" под руководством Луческу. Анатолий отметил, что понимает и уважает решение румынского специалиста возглавить "Динамо". По словам Тимощука, он был удивлен, но не шокирован, когда узнал, что Луческу будет работать с киевлянами.
"Для меня это не что-то недопустимое, а Луческу в любом случае остается авторитетным тренером. Пусть и продолжаю болеть за "Шахтер" во всех турнирах, с пониманием и уважением отношусь к решению Мирчи. Такое решение после 13 лет в "Шахтере" для меня стало неожиданностью, но не шоком", - сказал Тимощук.
Источник: Sport24
Тимощук: понимаю и уважаю решение Луческу возглавить киевское "Динамо"
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук, рассказал, как воспринял решение бывшего наставника донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу возглавить киевское "Динамо".
Фото: "Зенит"
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