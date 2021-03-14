— Марио не потребуются дополнительные медосмотры, с ним все хорошо. Скорее всего, он сможет сыграть против "Зенита", — цитирует агента Sport24.
Напомним, футболист получил ушиб головы в матче прошлого тура чемпионата России против "Арсенала" (1:2).
Матч ЦСКА — "Зенит" состоится 17 марта. Начало: 20:00 мск.
Агент Фернандеса рассказал, сможет ли Марио сыграть против "Зенита"
Жорже Машадо, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал о самочувствии игрока.
Фото: ПФК ЦСКА
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