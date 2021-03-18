В "Зените" призвали рассмотреть вопросы работы VAR на исполкоме РФС

Глава совета директоров "Зенита" Елена Илюхина призвала рассмотреть методологию и качество использования системы VAR на заседании исполкома РФС.
Фото: РИА Новости
Отметим, что накануне "Зенит" победил ЦСКА в матче 23-го тура РПЛ (3:2). В игре возник спорный момент - вратарь москвичей Игорь Акинфеев среагировал на удар игрока петербуржцев Дугласа Сантоса, но части зрителей показалось, что мяч пересек линию ворот. При этом судья не стал останавливать матч для просмотра видео данного эпизода.

Илюхина заявила, что в работу системы VAR в России нужно внести ясность.

"Полагаю, что вопрос методологии и качества использования VAR нужно рассмотреть на заседании исполкома. VAR призван сделать футбол честнее и должен вносить ясность в каждый спорный момент. Здесь должна быть полная прозрачность и четкий протокол действий судей. Не может быть такого, что один момент рассматривается, а другой по какой-то причине нет", - сказала Илюхина.

Источник: Р-Спорт

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Теги: Зенит
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