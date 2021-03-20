Орлов заявил, что поражение от "Зенита" в матче 23-го тура РПЛ (2:3) стало для руководства ЦСКА последней каплей. По словам комментатора, петербургская команда "помогла" "армейцам" уволить Гончаренко.
"Да, для руководства ЦСКА поражение от "Зенита" стало последней каплей в решении тренерской проблемы – можно сказать, "Зенит" "помог" ЦСКА отправить Гончаренко в отставку. Да, петербуржцы решали – и решили! – в Москве свои собственные задачи, но и первых лиц армейского клуба можно понять. Они пережили демарш Гончаренко, когда он улетел в Белоруссию после 0:4, но сейчас чаша терпения истекла", - сказал Орлов.
Отметим, что на данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России (40 очков). "Зенит" является лидером РПЛ (48 очков).
По данным СМИ, ЦСКА вскоре уволит Гончаренко. Сообщалось, что главным тренером московской команды станет Ивица Олич.
Источник: Bobsoccer
Орлов: "Зенит" "помог" ЦСКА отправить Гончаренко в отставку
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о вероятном уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА.
Фото: ЦСКА
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