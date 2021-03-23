Дьяков: Каррера привел "Спартак" к чемпионству не без помощи тренерского штаба и Пилипчука

Бывший защитник "Спартака-2" Виталий Дьяков высказался о Массимо Каррере и Романе Пилипчуке.
Фото: ФК "Спартак"
— Касаемо Карреры, думаю, он привел "Спартак" к чемпионству не без помощи тренерского штаба и того же Пилипчука. Понятно, что Каррера был главным тренером, он на коне, а остальные — его помощники. Поэтому в любом случае болельщики всегда будут топить за главного тренера, носить его на руках. Я не думаю, что тренер в одиночку выигрывает трофеи, без своих помощников ни один тренер не справится, — цитирует Дьякова "СЭ".

56-летний Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года, в первый сезон приведя команду к первому чемпионству в России за 17 лет и победе в Суперкубке страны. В октябре 2018 года специалист покинул команду, а декабре 2019 года возглавил греческий АЕК, с которым отработал год. Сейчас итальянец тренирует "Бари".

53-летний Пилипчук находился в тренерском штабе Массимо Карреры до мая 2018 года. 10 января 2020 года возглавил "Спартак-2", а 10 марта 2021 года покинул команду.

32-летний Дьяков пришел в "Спартак-2" как раз во время работы Пилипчука.

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Теги: Спартак Пилипчук Дьяков Каррера
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