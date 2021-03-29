Ребров: Бузова - умная, интересная девушка. Абсолютно другая по сравнению с тем, как многие себе представляют

Вратарь "Спартака" Артем Ребров вспомнил историю, произошедшую с ним после отбора на чемпионат Европы 2016 года.
Фото: РИА Новости
Ребров рассказал, как сборная России отмечала в ресторане выход на чемпионат Европы. Он вспомнил, что экс-игрок сборной Дмитрий Тарасов был на мероприятии со своей тогдашней спутницей - певицей Ольгой Бузовой. Также Ребров поделился своим мнением о Бузовой. По словам футболиста, Ольга - умная и интересная девушка. В жизни она абсолютно не такая, как многие себе представляют, заявил голкипер "Спартака".

"После того как команда отобралась на Евро-2016, Леонид Викторович всех собрал в ресторане. Сидим, веселимся, ржем, а Слуцкий как тамада слово передает. Все говорят: "Спасибо за цикл, спасибо за работу, тренер, спасибо за работу, команда".

Доходит очередь до Ионова, тот встает и говорит: "Леонид Викторович, даже не знаю, что сказать - возьмите меня на чемпионат Европы". В итоге его, как и меня, отцепили. И Тарасова, который был на той вечеринке с Бузовой, тоже.

Кстати, нормальная, прикольная девчонка. Я сначала, конечно, стереотипно о ней думал, а потом познакомился, несколько раз попадали в общие футбольные компании. Умная, интересная девушка – абсолютно другая по сравнению с тем, как многие себе представляют и как видели по телевизору", - отметил Ребров.

Источник: Sports.ru

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Теги: Ребров Спартак Бузова Сборная России
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