Карпин высказался о шансах "Спартака" на чемпионство

Карпина спросили, есть ли у "Спартака" шанс взять титул чемпиона России в нынешнем сезоне.
"Конечно — он всегда есть, и не только у "Спартака". В той же Испании пять туров назад отрыв лидера от третьего места был восемь-девять очков, а сейчас всего три", - заявил в ответ наставник "Ростова".
Отметим, что "Зенит" является лидером РПЛ, набрав 51 очко. "Спартак" отстает от петербуржцев на четыре балла и идет вторым. Далее идут "Локомотив" и ЦСКА, имеющие в запасе по 43 очка.
"Ростов" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "желто-синих" 37 баллов.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Ростов"
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