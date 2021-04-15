– Понимаю страсти и эмоции болельщиков. Поставил, помню, "Зениту" пенальти на 85-й. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать. Сыну было лет 12-13, звонил всю ночь: "Пап, у тебя всё нормально? Не вздумай с собой ничего сделать". Удар по детской психике, хотя ребенок вообще ни при чём, – рассказал Егоров в интервью для "Матч ТВ".
Егоров работал арбитром российской Премьер-лиги с 2011 по 2017 год. За шесть лет Александр рассудил 110 матчей чемпионата России. В 2018 году был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза, но покинул должность в декабре 2019 года по собственному желанию.
19 февраля 2020 года Егоров был избрал президентом Федерации футбола Молдовии.
Бывший арбитр Егоров: поставил, помню, "Зениту" пенальти на 85-й. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать
Экс-арбитр РПЛ Александр Егоров рассказал, какое давление испытывают судьи после матчей.
Фото: РФС
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