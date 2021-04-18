Главный тренер "Урала": проблема, когда половина состава выбывает

– Конечно, проблема, когда у тебя половина состава выбывает. Надеюсь, те ребята, которые выйдут, докажут, почему они являются игроками основного состава, – заявил Матвеев в эфире "Матч Премьер".
Встреча 26-го тура российской Премьер-лиги между "Уралом" и "Рубином" началась на "Екатеринбург Арене" в 12:00 по московскому времени. Счет в матче к девятой минуте не открыт.
"Урал" занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 25 играх. Подопечные Леонида Слуцкого располагаются на шестом месте, имея в своем активе 43 очка.
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Наставник "Урала" Юрий Матвеев высказался о стартовом составе команды перед матчем с "Рубином".
Фото: ФК "Урал"
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