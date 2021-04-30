Газизов прокомментировал информацию о своей зарплате в "Спартаке"

Гендиректор "Уфы" и экс-гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов дал комментарий по появившейся в сети сумме его зарплаты в красно-белом клубе.
Фото: ФК "Спартак"
- Пусть сами "BlackMirror" дают комментарии. Я не буду ни опровергать, ни подтверждать информацию. Не знаю, кто под меня копает, мне это неинтересно. Даже обращать внимание на это не хочу, - передает слова Газизова Metaratings.ru.

Ранее телеграм-канал "BlackMirror" выложил в сеть различную инсайдерскую информация по "Спартаку", в том числе скрин документа с зарплатой Газизова в период его работы генеральным директором красно-белых.

Источник: Газизов зарабатывал в "Спартаке" более семи миллионов в месяц

Опубликован вероятный список претензий Заремы Салиховой к Шамилю Газизову

Опубликована трансферная переписка "Спартака". Красно-белые и еще 4 клуба РПЛ - в топ-15 мира по убыточности трансферов

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Теги: Спартак УФА Газизов
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