— У Алана небольшая простуда. Он пропустил только предыгровую тренировку, но уже 2-3 мая вернётся к работе с командой. Ему дали пару дней спокойно восстановиться, учитывая, что он всё равно пропускает матч с "Уфой" из-за дисквалификации, — цитирует Арсланову Metaratings.
Сегодня, 1 мая, ЦСКА дома проведет матч 28-го тура чемпионата России против "Уфы". Начало встречи: 16:30 мск. После 27 туров "армейцы" занимают шестую строчка чемпионата России.
30-летний Дзагоев в нынешнем сезоне сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал три голевые передачи. Контракт полузащитник с московским клубом истекает летом текущего года.
Стало известно состояние здоровья Дзагоева
Дарья Арсланова, PR-менеджер полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, рассказала о состоянии своего клиента.
Фото: GQ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!