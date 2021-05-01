Стало известно состояние здоровья Дзагоева

Дарья Арсланова, PR-менеджер полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, рассказала о состоянии своего клиента.
Фото: GQ
— У Алана небольшая простуда. Он пропустил только предыгровую тренировку, но уже 2-3 мая вернётся к работе с командой. Ему дали пару дней спокойно восстановиться, учитывая, что он всё равно пропускает матч с "Уфой" из-за дисквалификации, — цитирует Арсланову Metaratings.

Сегодня, 1 мая, ЦСКА дома проведет матч 28-го тура чемпионата России против "Уфы". Начало встречи: 16:30 мск. После 27 туров "армейцы" занимают шестую строчка чемпионата России.

30-летний Дзагоев в нынешнем сезоне сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал три голевые передачи. Контракт полузащитник с московским клубом истекает летом текущего года.

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Теги: ЦСКА Уфа Дзагоев
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