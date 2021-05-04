Зиньковский: "Локомотив" прет? Мы тоже прем. У нас победная серия даже покруче, чем у них. Пусть они боятся

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский высказался о сопернике команды по финалу Кубка России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
— "Локомотив" прет? Мы тоже прем. У нас победная серия даже покруче, чем у них. Пусть они боятся, — цитирует Зиньковского "Чемпионат".

Напомним, "Крылья Советов" и "Локомотив" сыграют в финале Кубка России, который состоится через неделю, 12 мая. Недавно самарский клуб досрочно оформил себе возвращение в чемпионат России после годового выступления в ФНЛ.

"Локомотив" имел серию из 11 побед подряд в Кубке и чемпионате России, которая закончилась на матче против "Зенита" (6:1) в 28-м туре РПЛ.

"Крылья Советов" побеждали в 13 матчах подряд до ничьи с "Шинником" 24 апреля.

25-летний Зиньковский в нынешнем сезоне провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 11 голевых передач.

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Теги: Локомотив Крылья Советов Зиньковский Кубок России
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