Идову высказался о проблеме расизма в России

Защитник "Химок" Брайан Идову поделился мнением о проблеме расизма.



Фото: "СЭ"

По словам игрока, он не считает расизм главной проблемой. При этом Идову признался, что встал бы на колено, хоть и понимает, что это раздражает некоторых людей. В то же время защитник "Химок" не считает, что преклонение колена может что-либо изменить.



"Это точно не главная проблема, как, например, сейчас на Западе. Все эти движения начались там, а не в России. В России это не самая основная проблема. Просто в России дураков же тоже много", - сказал Идову на YouTube-канале "Коммент. Шоу".