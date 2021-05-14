Напомним, сегодня появилась информация, что "Краснодар" проявляет интерес к 22-летнему Скамакке. Как отмечает источник, вероятность перехода игрока в российский клуб минимальна даже в случае выгодного предложения со стороны "быков"
"Со мной из "Краснодара" никто не связывался", - сказал агент футболиста Паоло Палони.
Отметим, что в текущем сезоне Скамакка играет за "Дженоа" на правах аренды. Соглашение рассчитано до лета текущего года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в восемь миллионов евро.
В нынешнем розыгрыше Серии А Скамакка провел 26 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Краснодар" интересуется форвардом "Сассуоло" Скамаккой
Агент форварда "Сассуоло" Скамакки: "Краснодар" со мной не связывался
Паоло Палони, агент нападающего "Сассуоло" Джанлуки Скамакки, опроверг интерес со стороны "Краснодара".
Фото: "Getty Images"
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