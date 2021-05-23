По информации источника, грозненский клуб интересуется 25-летним игроком.
В прошедшем сезоне Футбольной национальной лиги он провел 34 матча, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 500 тысяч евро.
Мещанинов - воспитанник петербургского "Зенита". С 2015 по 2019 год Артем выступал в Чехии.
Источник: Матч ТВ
СМИ: "Ахмат" проявляет интерес к воспитаннику "Зенита"
Центральный защитник "Балтики" Артем Мещанинов может стать игроком "Ахмата".
Фото: ФК "Балтика"
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