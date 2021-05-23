Кузяев выразил надежду на то, что "Зенит" более успешно выступит в Лиге чемпионов. По его словам, в этом должен помочь опыт выступлений на международной арене, пусть и неудачный.
"Я очень надеюсь, что мы более успешно выступим в Лиге чемпионов, чему должен помочь пусть неудачный, но опыт наших выступлений в Европе. Мы обязательно учтем ошибки, допущенные в предыдущем розыгрыше. Болельщики имеют право считать, что мы обязаны участвовать как минимум в весенней стадии. Что же, будем стараться оправдать их ожидания", - сказал Кузяев.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Зенит" не сумел выйти в плей-офф, заняв последнее место в своей группе. При этом петербуржцы досрочно стали чемпионами России в сезоне-2020/21. Это третье кряду чемпионство для "Зенита".
Источник: Bobsoccer
Кузяев: надеюсь, что в следующем сезоне "Зенит" более успешно выступит в Лиге чемпионов
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев высказался о перспективах команды в следующем сезоне.
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!