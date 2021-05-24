В РПЛ отказались от идеи проводить матчи последнего тура днем

Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что лига будет избегать в будущем ситуации, которая произошла в 30-м туре, когда матч "Уфа"- "Арсенал" был отложен на пару часов из-за жары.
Фото: ТАСС
"Это наша зона ответственности, мы эту тему поднимали. В сезоне-2021/22 все матчи последнего тура будут начинаться после 19:00. Будем стараться уйти от того нюанса, который сейчас сложился", - заявил Прядкин.

Напомним, все матчи последнего, 30-го тура Российской Премьер-лиги были назначены на 14:00 мск. Начало матча "Уфа" - "Арсенал" было перенесено на 2 часа из-за высокой температуры воздуха. В результате клубы начали встречу, зная результат игры своего конкурента в борьбе за выживание волгоградского "Ротора". Встреча завершилась со счетом 2:1 - этот исход отправил в ФНЛ именно волгоградцев. По регламенту все матчи последнего тура РПЛ должны начинаться в одно и то же время. "Ротор" обратился в КДК РФС с просьбой рассмотреть эту ситуацию. КДК РФС отказал "Ротору" в удовлетворении заявления по переносу матча "Уфа" - "Арсенал"

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Прядкин РПЛ
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