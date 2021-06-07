Ранее хавбек сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Леон Горецтка заявил, что надеется на каминг-аут от кого-то из игроков. По его мнению, болельщики отнесутся к этому спокойно.
"Я отношусь к этому нормально, но считаю, что совершить каминг-аут в футболе невозможно. Не все адекватно отреагируют", - приводит слова Лесового Sport24.
Лесовой является воспитанником киевского "Динамо". В 2016 году Даниил попал в систему санкт-петербургского "Зенита". После хавбек несколько лет провел в аренде в тульском "Арсенале", а затем подписал полноценный контракт с "оружейниками". С сентября 2020 года Лесовой защищает цвета московского "Динамо".
Лесовой: совершить каминг-аут в футболе невозможно
Полузащитник московского "Динамо" Даниил Лесовой рассказал, как он относится к футболистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
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