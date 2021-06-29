Агент опроверг данные об интересе "Кальяри" к Дриусси. По словам Бермана, никто из представителей итальянского клуба с ним не связывался.
"Это неправда. Со мной никто не связывался из "Кальяри". На данный момент Себастьян остается игроком "Зенита", - сказал агент.
Напомним, что Дриусси является игроком "Зенита" с 2017 года. Контракт 25-летнего аргентинского форварда с петербургским клубом рассчитан до лета 2022-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.
Источник: Sport24
СМИ: Дриусси может перейти в "Кальяри"
Агент Дриусси прокомментировал информацию об интересе "Кальяри" к игроку
Агент Эрнан Берман, представляющий интересы форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в "Кальяри".
Фото: "Зенит"
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