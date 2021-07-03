- Как я реагирую на слухи о переговорах "Зенита" с главным тренером сборной Швейцарии Владимиром Петковичем и о том, что в случае его согласия клуб якобы расторгнет со мной контракт? Вы сами сказали, что это слухи, почвы под ними нет никакой. В любом случае мое дело - выполнять ту работу, которую я должен делать, это самое важное, что от меня требуется. Ну а слухи… В "Зенит" за последнее время сватали порядка двух десятков тренеров, но пока никто так и не пришел, - приводит слова Семака Bobsoccer.
Ранее в итальянских СМИ появлялась информация, что "Зенит" интересуется кандидатурой главного тренера сборной Швейцарии Владимира Петковича и руководство сине-бело-голубых готово расстаться с нынешним наставником клуба Сергеем Семаком в случае согласия Петковича сменить его на этой должности. На проходящем в эти дни Чемпионате Европы-2020 сборная Швейцарии пробилась в четвертьфинал, где уступила в серии пенальти сборной Испании (1:1, пен. 1:3). "Зенит" под руководством Сергея Семака трижды подряд становился чемпионом России.
Источник: "Зенит" готов уволить Семака ради назначения Петковича
Семак прокомментировал информацию о возможном назначении главным тренером "Зенита" Петковича
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу появившейся информации об интересе сине-бело-голубых к наставнику сборной Швейцарии Владимиру Петковичу.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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