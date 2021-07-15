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Г. Иванов: многие клубы говорят, что у них все вакцинировались, но я знаю, что не все

Фото: ФК "Урал"
- Может ли получиться так, что отказавшихся от вакцинации, например, не допустят до чемпионата? Таких разговоров не идет, у нас же нет обязательной вакцинации. Если бы это было обязательным, тогда говорили бы с футболистами, возможно, предлагали бы разрывать контракты, но пока такого нет. У нас и президент страны говорит, что все на добровольной основе. Хотя мы со своей стороны ведем постоянную работу, рекомендуем футболистам вакцинироваться, говорим, что это надо, повторяем, что болезнь не очень хорошая, напоминаем, что уже второй год не живем нормально, но заставить иностранцев сложно, они говорят: "Мы пока не хотим". Многие клубы говорят, что у них все вакцинировались, но я знаю, что там не все вакцинировались, - цитирует Иванова "РБ-Спорт".

Ранее стало известно, что футболисты ЦСКА приняли коллективное решение всем составом отказаться от предложенной им вакцинации против коронавируса. Президент "Урала" Григорий Иванов, комментируя эту информацию, рассказал, что из состава екатеринбуржцев поставили себе вакцину 10 футболистов, остальные 12 также от нее отказались. Ранее Иванов сообщал, что в его клубе добровольно вакцинировались большинство игроков и 74 человека из более чем 100, включая тренерский штаб и технический персонал "шмелей". Помимо "Урала", о своей вакцинации ранее объявляли "Рубин" и "Ростов", о намерении привиться на этой неделе 13 июля сообщили "Химки".

СМИ: игроки ЦСКА приняли коллективное решение отказаться от коронавирусной вакцинации

Г. Иванов: у нас вакцинация добровольная, 10 футболистов привились, 12 отказались. Надо уважать выбор игроков ЦСКА

Президент "Урала" Иванов: большинство игроков "Урала" вакцинировались и сделали это добровольно

"Даже Путин выбрал "Спутник" – это лучшая вакцина в мире". "Химки" привьются от COVID-19 в ближайший четверг

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Теги: Урал Иванов Г Коронавирус
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