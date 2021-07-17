19-летний атакующий хавбек "Зенита" Кирилл Щетинин будет арендован "Ростовом" до конца сезона, сообщают СМИ. По данным источника, у желто-синих будет право выкупа футболиста по окончании срока аренды. Ранее Щетинин прошел с "Ростовом" предсезонные сборы и принял участие в нескольких контрольных матчах.
В прошедшем сезоне в активе Щетинина 17 матчей за сине-бело-голубых в Молодежном первенстве России, в которых он забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Также на счету игрока есть 5 матчей в Юношеской лиге УЕФА (4 за "Зенит", 1 за "Локомотив"), в которых он отметился 2 голевыми передачами.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Ростов" арендует у "Зенита" полузащитника Щетинина
Атакующий полузащитник "Зенита" Кирилл Щетинин перейдет в "Ростов" на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
Фото: ФК "Зенит"
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