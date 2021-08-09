Тренер ЦСКА прокомментировал недовольство болельщиков игрой Влашича

Отметим, ранее СМИ сообщали, что Влашич может покинуть ЦСКА нынешним летом. Говорилось об интересе к игроку со стороны "Милана" и "Зенита".
Бабаян заявил, что на настроении Влашича не сказывается ситуация с возможным уходом из ЦСКА. Также он объяснил, почему Никола начинал в запасе два стартовых матча "армейцев" в сезоне.
"Никола играет без желания? На его настроении, как и на настроении команды, данная ситуация никак не сказывается. Почему он начинал в запасе в двух стартовых матчах? Перед игрой с "Уфой" он получил повреждение. Мы подводили постепенно: не форсировали подготовку", - сказал Бабаян.
Источник: Чемпионат
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Фото: РПЛ
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