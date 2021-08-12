Шунин отметил стабильность в своей игре и заявил, что совершил не так уж много ошибок в минувшем сезоне.
"Последние несколько сезонов - самые стабильные в моей карьере. Я сыграл почти все матчи за "Динамо", полтора года в основе сборной, у меня достаточно опыта. В прошлом сезоне - больше 30 матчей во всех турнирах и одна-две ошибки. Вспоминать их и говорить, что есть какая-то проблема, как минимум странно", - заявил Шунин.
Источник: Sport24
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Шунин: в прошлом сезоне я совершил одну-две ошибки. Вспоминать их и говорить, что есть какая-то проблема, странно
Вратарь "Динамо" и сборной России Антон Шунин заявил, что последние сезоны стали самыми стабильными в его карьере.
Фото: "Динамо"
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