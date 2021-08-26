Напомним, за "Сочи" Кокорин выступал во второй части сезона-2019/2020.
"Пытались ли летом вернуть Кокорина? Нет, это нереально. Там и трансфер, и уровень зарплаты. Даже не общались на этот счет. Я удивлен, что постоянно появляются какие-то слухи. Где все эти игроки, которыми "Сочи" интересуется? Ни одного нет из тех, о ком писали", - сказал Федотов.
В январе этого года Александр Кокорин подписал контракт до 2024 года с "Фиорентиной". В прошлом сезоне 30-летний форвард провел в Серии А 4 матча, в которых отметился одной желтой карточкой. Матч 1-го тура нового сезона чемпионата Италии против "Ромы" (1:3) Кокорин провел на скамейке запасных.
В составе сочинцев Кокорин сыграл в 10 матчах, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи.
Источник: Спорт день за днем
Федотов рассказал, пытался ли "Сочи" вернуть Кокорина
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, пытался ли клуб вернуть нападающего Александра Кокорина, который сейчас выступает в "Фиорентине".
Фото: "Getty Images"
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