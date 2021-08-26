Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уфа
16:30
Крылья СоветовНе начат
П1 2.75X 3П2 2.9
Спартак
18:30
СочиНе начат
П1 2X 3.45П2 3.95
Ахмат
20:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 1.75X 3.6П2 5.2
Зенит
20:45
ЦСКАНе начат
П1 1.67X 4.1П2 5

Федотов рассказал, пытался ли "Сочи" вернуть Кокорина

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, пытался ли клуб вернуть нападающего Александра Кокорина, который сейчас выступает в "Фиорентине".
Фото: "Getty Images"
Напомним, за "Сочи" Кокорин выступал во второй части сезона-2019/2020.

"Пытались ли летом вернуть Кокорина? Нет, это нереально. Там и трансфер, и уровень зарплаты. Даже не общались на этот счет. Я удивлен, что постоянно появляются какие-то слухи. Где все эти игроки, которыми "Сочи" интересуется? Ни одного нет из тех, о ком писали", - сказал Федотов.

В январе этого года Александр Кокорин подписал контракт до 2024 года с "Фиорентиной". В прошлом сезоне 30-летний форвард провел в Серии А 4 матча, в которых отметился одной желтой карточкой. Матч 1-го тура нового сезона чемпионата Италии против "Ромы" (1:3) Кокорин провел на скамейке запасных.

В составе сочинцев Кокорин сыграл в 10 матчах, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи.

Источник: Спорт день за днем

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Федотов Сочи Кокорин Фиорентина
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Агент Роналду прибыл в Турин на переговоры с "Ювентусом"
Ерохин: в Лиге чемпионов было бы интересно сыграть с лучшими командами 2
"Уфа" - "Крылья Советов": стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ
Кузнецов: нужно принять, что ЦСКА сейчас - команда-середняк 2
Пресс-конференция Шварца перед матчем с "Локомотивом" была прервана из-за сработавшей пожарной сигнализации
Джованни Симеоне перешел в "Верону". Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Зенита" 1
Источник: колумбийский нападающий Кассьера прибыл в расположение "Сочи" 3
Мацуев: не припомню, чтобы у "Спартака" была такая долгая серия. Совсем как-то мрачно и уныло 4
Федотов рассказал, пытался ли "Сочи" вернуть Кокорина 3
"Зенит" - ЦСКА. Где смотреть матч, онлайн встречи 26 августа 3
Павлюченко: "Спартак" выиграет у "Сочи" в один мяч. Это будет тяжелая победа 4 эксклюзив
Барриос: в Европе "Зенит" самый популярный и титулованный российский клуб 12
Топ-передел первых мест: «Динамо» vs «Локо», «Зенит» vs ЦСКА, «Краснодар» vs «Рубин». Главные интриги 6 тура РПЛ
Тренер "Динамо" Шварц рассказал об ожиданиях от матча с "Локомотивом" 2
Бывший спортивный директор "Хайдука": Влашич отлично бы вписался в "Милан" 4
"Спартак" - "Сочи". Где смотреть матч, онлайн встречи 26 августа
Обляков: "Зенит" дважды подряд сыграл вничью, но играют питерцы действительно хорошо
Агент Головина - о вылете "Монако" из ЛЧ: не этого ожидал Саша, но Лига Европы - хороший турнир 2
Матчи "Ростова" смогут посещать до 5000 зрителей после смягчения ограничений по COVID-19 1
СМИ: "Спартак" не подписывал контракт с защитником "Галатасарая" Маркао 1
Селюк: Гончаренко ЦСКА угробил, а сейчас принялся за "Краснодар" 8
Джикия: Мирзов, Ломовицкий, Мелкадзе и Рассказов прибавили, выступая за другие команды в аренде
Источник: "Краснодар" проявляет интерес к нападающему "Гремио" Рикардиньо
Новый лидер "Ротора", разгром команды Павлюченко и успех "Ленинградца". Обзор матчей Кубка России
Кафанов: Карпин удивил тем, что выиграл дуэль у Губерниева 2
СМИ: матч Россия - Словакия в отборе к ЧМ-2022 не состоится в Казани из-за плохого качества газона 4
"С божьей помощью мяч влетел в ворота "Монако". Мудрик - о голе "Шахтера" в дополнительное время 1
Агент Дрейера прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны "Рубина"
Де Дзерби с "Шахтером" повторил достижение Карреры со "Спартаком" 5
Кафанов: очень хотел вернуть Акинфеева в сборную. Тогда бы вопрос с основным вратарем отпал бы автоматически 6
Все новости
-