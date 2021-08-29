Казанский клуб готов отдать 28-летнего футболиста в аренду с правом выкупа. "Рубин" вынужден расстаться с несколькими легионерами из-за их переизбытка в команде.
Йевтич выступает за "Рубин" с января 2020 года, перейдя из "Леха" за 500 тысяч евро. В 45 матчах за российский клуб швейцарец забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
Источник: телеграм-канал журналиста Владислава Зимагулова.
АЕК заинтересован в приобретении Йевтича
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Источник: "Рубин" отдаст Йевтича в аренду с правом выкупа в греческий АЕК
Полузащитник "Рубина" Дарко Йевтич будет арендован греческим АЕКом.
Фото: ФК "Рубин"
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