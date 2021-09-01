По данным источника, Крицюк уже провел первую тренировку с петербургской командой.
Напомним, ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за Крицюка два миллиона евро. Также в сделку будут включены различные бонусы.
Отметим, что Крицюк стал игроком "Жил Висенте" в летнее трансферное окно. Он перешел в этои клуб на правах свободного агента, покинув другую португальскую команду - "Белененсеш".
Источник: Чемпионат
СМИ: Крицюк перешел в "Зенит" и провел первую тренировку с командой
Вратарь Станислав Крицюк перешел из португальского "Жил Висенте" в "Зенит".
Фото: Getty Images
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