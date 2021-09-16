Прядкин - о реализации медиаправ на РПЛ: самым лучшим решением будет проведение открытого и прозрачного конкурса

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что права на трансляции матчей РПЛ будут реализованы через конкурс, несмотря на предложение от "Газпром-Медиа Холдинга".

Фото: ТАСС





Ранее стало известно, что "Газпром-Медиа Холдинг", которому принадлежат права на телетрансляции матчей Российской премьер-лиги в настоящее время, сделал РПЛ предложение о продлении действующего контракта, срок которого истекает по окончании нынешнего сезона, на улучшенных условиях. Лига могла согласиться на это предложение либо принять решение о проведении открытого конкурса по реализации медиаправ.



"Газпром-Медиа Холдинг" сделал предложение РПЛ по покупке телеправ на показ матчей лиги



Сергей Прядкин: РПЛ не уйдёт с федерального канала - Мы действительно получили предложение, которое не оставило сомнения: "Газпром-Медиа Холдинг" очень серьезно настроен на продолжение сотрудничества. Но на настоящем этапе посчитали, что для рынка спортивных прав и индустрии в целом наступает очень ответственный момент, поэтому самым лучшим решением будет проведение конкурса - открытой и прозрачной процедуры, - передает слова Прядкина РИА Новости Ранее стало известно, что "Газпром-Медиа Холдинг", которому принадлежат права на телетрансляции матчей Российской премьер-лиги в настоящее время, сделал РПЛ предложение о продлении действующего контракта, срок которого истекает по окончании нынешнего сезона, на улучшенных условиях. Лига могла согласиться на это предложение либо принять решение о проведении открытого конкурса по реализации медиаправ.