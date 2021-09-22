Шмадтке назвал информацию об интересе к Захаряну слухами.
"Захаряна знают в Германии, но информация про интерес "Вольфсбурга" к нему - всего лишь слухи", - сказал Шмадтке.
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Захаряна заинтересована дортмундская "Боруссия".
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Захарян провел восемь матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Источник: Sport24
В "Вольфсбурге" прокомментировали информацию об интересе к Захаряну
Спортивный директор "Вольфсбурга" Йорг Шмадтке прокомментировал данные об интересе клуба к полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну.
Фото: Sport24