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Жирков: после Евро-2020 ко мне никто из клубов не обращался

Экс-защитник "Зенита" Юрий Жирков сообщил, что после окончания чемпионата Европы-2020 не получал предложений от других клубов.
Фото: РПЛ
"Слухи о предложениях "Зенита" и ЦСКА? Все это были лишь новости на бумаге. После Евро ко мне никто не обращался. Люди, которые помогали и помогают с контрактом, тоже ничего не говорили", - цитирует Жиркова "Матч ТВ".

Летом этого года у защитника Юрия Жиркова закончился контракт с петербургским "Зенитом", за который он выступал с 2016 года. 38-летний игрок находится в статусе свободного агента. Также Жирков играл в ЦСКА, "Динамо", "Анжи" и "Челси".

В прошлом сезоне Жирков провел 20 матчей во всех турнирах, в которых стал автором двух голевых передач.

Жирков не выходил на поле с 12 июня, когда получил повреждение в матче Евро-2020 между сборными России и Бельгии (0:3). Он был заменен на 43-й минуте встречи.

Жирков готов продолжить профессиональную карьеру


Теги: Жирков
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