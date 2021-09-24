"Слухи о предложениях "Зенита" и ЦСКА? Все это были лишь новости на бумаге. После Евро ко мне никто не обращался. Люди, которые помогали и помогают с контрактом, тоже ничего не говорили", - цитирует Жиркова "Матч ТВ".
Летом этого года у защитника Юрия Жиркова закончился контракт с петербургским "Зенитом", за который он выступал с 2016 года. 38-летний игрок находится в статусе свободного агента. Также Жирков играл в ЦСКА, "Динамо", "Анжи" и "Челси".
В прошлом сезоне Жирков провел 20 матчей во всех турнирах, в которых стал автором двух голевых передач.
Жирков не выходил на поле с 12 июня, когда получил повреждение в матче Евро-2020 между сборными России и Бельгии (0:3). Он был заменен на 43-й минуте встречи.
Жирков готов продолжить профессиональную карьеру
Жирков: после Евро-2020 ко мне никто из клубов не обращался
Экс-защитник "Зенита" Юрий Жирков сообщил, что после окончания чемпионата Европы-2020 не получал предложений от других клубов.
Фото: РПЛ