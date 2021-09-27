Напомним, что накануне "Краснодар" победил "Сочи" со счетом 3:0 в матче девятого тура РПЛ. После игры Хашиг выразил недовольство решениями судейской бригады. В свою очередь Рубашко раскритиковал Хашига за его высказывания в адрес арбитров. Он назвал поведение гендиректора "Краснодара" "истерическим и эмоциональным".
Хашиг ответил Рубашко и заявил, что "Краснодар" намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию.
"Клуб обратится в ЭСК. Я готов объяснить господину Рубашко, чем было вызвано мое "эмоциональное и истеричное", как он выразился, поведение, говоря о моих комментариях после игры с "Сочи" 26 сентября. Рефери матча господин Панин, по моему мнению, установил рекорд, не показав игрокам вашей команды шесть желтых карточек за совершенные ими нарушения! <...> При этом нашим футболистам были показаны все карточки, которые только были возможны!" - сказал Хашиг.
Источник: Чемпионат
Генеральный директор "Сочи" – о словах Хашига: истерическое поведение
Хашиг прокомментировал заявление Рубашко об "истерическом поведении"
Гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал высказывание спортивного директора "Сочи" Дмитрия Рубашко по поводу своего недовольства судейством.
Фото: "Чемпионат"