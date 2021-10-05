В частности, Баринов затронул тему компенсации за расторжение контракта. Ранее СМИ сообщали, что "Локо" выплатит Николичу около трех миллионов евро за расторжение договора. Также Баринов высказался о назначении Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера "Локо".
"Не понимаю, что там происходит вообще. Как можно было подписывать с человеком контракт, чтобы потом заплатить ему три миллиона за уход. Просто взяли и убрали. Теперь назначают Лоськова. Он был тренером, но он был в команде Николича. Я не против Лоськова, просто не знаю, какой он тренер. В любом случае такое ощущение, что в руководстве никто ничего не понимает и не знает ни про футбол, ни про бизнес в футболе. Какое-то дилетантство в клубе", - заявил Баринов.
Источник: Спорт-Экспресс
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"Какое-то дилетантство в клубе". Валерий Баринов - об уходе Николича из "Локомотива"
Известный актер Валерий Баринов, являющийся болельщиком "Локомотива", прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера команды.
Фото: "Локомотив"