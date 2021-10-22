- Не знаю, откуда берутся новости про переход Захаряна в "Спартак". Арсену в "Динамо" хорошо. В "Спартаке" пускай сами мучаются, - передает слова Степашина "Чемпионат".
Ранее появлялась информация, что агент полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна Павел Андреев может попытаться организовать переход игрока в "Спартак", если "Динамо" не рассмотрит его подопечных футболистов из "Крыльев Советов".
В матче 12 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Химки" (4:1), который состоялся 22 октября, 18-летний полузащитник бело-голубых Арсен Захарян отдал 3 результативных передачи.
Агент Захаряна отреагировал на слухи о возможном трансфере игрока в "Спартак"
Захарян признан лучшим игроком матча "Динамо" - "Химки". Он отдал 3 голевые передачи
Степашин: Захаряну хорошо в "Динамо". В "Спартаке" пускай сами мучаются
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал информацию о возможном трансфере в "Спартак" полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: РПЛ