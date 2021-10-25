"Сегодня у нас многое получалось, не получалось только то, что мы не были конкретными в завершающих стадиях атаки и не могли найти партнеров для продолжения атак в нужный момент. К сожалению, мы не были достаточно агрессивны, а потом получили нелепый гол.
Во втором тайме "Локомотив" начал использовать пространство, забил со стандарта, что осложнило наше положение. Но тем не менее мы не сдавались, продолжали, старались создавать моменты", - передает слова Федотова Sport24.
Напомним, под занавес первого тайма защитник южан Игорь Юрганов срезал мяч в свои ворота, а в начале второй половины игры Тин Едвай упрочил преимущество "Локомотива". "Сочи" смог ответить лишь в компенсированное время голом Жоаозиньо со штрафного.
Команда Федотова по итогам 12-и туров чемпионата России занимает 6-е место, отставая от лидирующего "Зенита" на 5 очков.
Жоаозиньо забил больше всех в РПЛ прямыми ударами со штрафных с начала прошлого сезона
Федотов прокомментировал поражение "Сочи" в игре с "Локомотивом"
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов подвел итоги проигранного матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против "Локомотива" (1:2).
Фото: ФК "Сочи"