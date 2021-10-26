По словам Терехова, сейчас "Сочи" нужно прибавлять от игры к игре и не думать о конечном результате.
"На что "Сочи" может рассчитывать в нынешнем сезоне? Не хочу загадывать. Хотим побеждать в каждом туре, хотим быть наверху. "Сочи" - амбициозный клуб. Будем идти от игры к игре, а уж каким будет результат - увидим в конце сезона. Каждый хочет стать чемпионом, "Сочи" - не исключение. Но сейчас надо просто прибавлять в каждом матче", - сказал Терехов.
Отметим, что на данный момент "Сочи", набрав 21 очко, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
31-летний Терехов провел в нынешнем розыгрыше чемпионата России 10 матчей и забил один гол.
Источник: Известия
Терехов: каждая команда хочет стать чемпионом, "Сочи" - не исключение
Защитник "Сочи" Сергей Терехов высказался о перспективах команды в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Известия"