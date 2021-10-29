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Мостовой: "Динамо" - хорошая команда, но в нашем чемпионате нет никого, кто может конкурировать с "Зенитом"

Экс-игрок "Спартака" и футбольный эксперт Александр Мостовой отреагировал на разгромную победу "Зенита" над "Динамо" (4:1) в 13-м туре РПЛ.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
"Я еще перед игрой говорил, что "Зенит" выиграет, но не так просто, как в матче со "Спартаком". "Динамо" смотрелось неплохо, но класс и опыт перевесили динамовскую молодежь. Мы говорим из года в год насчет чемпионства «Зенита». Кто может создать конкуренцию? Мы же смотрим на состав, на бюджет и на атмосферу. В нашем чемпионате нет сейчас никого, кто может конкурировать с этим клубом", - приводит слова Мостового "СЭ".

Напомним, сегодня "Зенит" обыграл "Динамо" со счетом 4:1. Забитыми голами в составе питерцев отличились Клаудиньо, Вендел, Дзюба и Ракицкий. Единственный мяч москвичей с пенальти забил Фомин.

Теперь "Зенит" с 6-очковым отрывом возглавляет таблицу РПЛ. Петербуржцы также выиграли три последних чемпионата России. "Динамо" же пока осталось на второй строчке, но уже после этого тура москвичи могут упасть на 6-е место.


Теги: Динамо Зенит Мостовой
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