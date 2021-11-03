Как сообщает источник, "Боруссию" не смущает низкая результативность шведа в нынешнем сезоне. Кроме того, их привлекает возможное снижение стоимости Ларссона по сравнению с летом этого года, когда "Спартак" требовал минимум 15 млн евро.
Шведа рассматривают в качестве одной из замен для Эрлинга Холланда. Кроме "Боруссии" в числе претендентов на форварда называются "Селтик" и "Вест Хэм".
В нынешнем сезоне Ларссон провел 11 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями. Единственный гол в текущем сезоне швед забил в ворота "Лестера" в Лиге Европы. При этом в прошлом сезоне Ларссон стал третьим в списке бомбардиров чемпионата с 15-ю мячами, уступив только Дзюбе и Азмуну из "Зенита".
Источник: Mundo Deportivo
Источник: "Боруссии" все еще интересен Джордан Ларссон
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон продолжает находиться в сфере интересов "Боруссии" из Дортмунда.
Фото: ФК "Спартак"