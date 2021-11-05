"В России никогда не было расизма. "Спартак" имеет полное право на то, чтобы обратиться в суд, в этой ситуации нужно принимать меры. Смородская не является субъектом футбола, поэтому комитет по этике не может рассматривать такие высказывания", - цитирует Андреева "Матч ТВ".
Ранее Ольга Смородская назвала "Спартак" "клубом расистов" за то, что игроки "красно-белых" не преклонили колено перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лестером" в поддержку акции BLM. Позднее глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что Смородской "придется отвечать в рамках закона".
Московский "Спартак" накануне сыграл вничью с "Лестером" (1:1) в Лиге Европы. Подопечные Витории после 4-х туров занимают последнее место в группе, набрав 4 очка. В воскресенье, 7 ноября, "красно-белые" на своем поле примут московский "Локомотив".
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Глава комитета по этике РФС: "Спартак" имеет полное право обратиться в суд после высказываний Смородской
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что "Спартак" имеет полное право обратиться в суд после высказываний экс-президента "Локомотива" Ольги Смородской.
Фото: ТАСС