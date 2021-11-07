— В футболе результат, который складывается, всегда закономерен. Если "Динамо" выиграло, значит команда больше этого заслужила, больше хотела, самое главное — больше сделала, чем "Краснодар", в частности, — цитирует Габулова ТАСС.
В рамках 14-го тура чемпионата России "Динамо" обыграло "Краснодар" благодаря точному удару Вячеслава Грулева. Победа позволила команде Сандро Шварца набрать 26 очков и подняться на третью строчку турнирной таблицы.
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Габулов — о победе "Динамо": в футболе результат, который складывается, всегда закономерен
Бывший вратарь "Динамо" Владимир Габулов прокомментировал победу команды над "Краснодаром" (1:0) в 14-м туре РПЛ.
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