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Хачатурянц хочет видеть Каманцева на посту председателя судейского комитета РФС

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц определился с кандидатурой, которую хочет видеть на своей прежней должности.
Фото: ТАСС
Хачатурянц ранее занимал пост председателя судейского комитета РФС. После победы на выборах президента РПЛ, Хачатурянц намерен рекомендовать на эту должность члена экспертно-судейской комиссии РФС Павла Команцева.

— Думаю, что этот пост должен занять Каманцев, потому что он пришел со мной. Это человек, которому я полностью доверяю, и я уверен, что он продолжит то, что я начал.

Конечно, я хотел бы, чтобы этот пост в случае победы на выборах занял Каманцев. Я думаю, что он и займет этот пост, я буду его рекомендовать, — рассказал Хачатурянц в интервью ТАСС.

Выборы президента РПЛ состоятся 22 ноября. Хачатурянц является единственным претендентом на должность.

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Теги: Хачатурянц РФС
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