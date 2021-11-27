— Его припозорили в России, где он вроде бы был успешным.
Что касается его реакции, то я слышал о разного рода забавах Спалетти в Питере, но не знаю, насколько они близки к правде, — рассказал Червиченко в интервью "СЭ".
Ранее наставник "Наполи" отреагировал на сообщения "Спартака" в твиттере после очного матча команд в Лиге Европы. Тогда итальянец отказался пожимать руку наставнику "Спартака" Рую Витории после матча.
С 2009 по 2014 год Спалетти тренировал "Зенит".
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"Его припозорили в России, где он вроде бы был успешным". Червиченко — о словах Спалетти
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на слова наставника "Наполи" Лучано Спалетти про клуб.
Фото: Матч ТВ