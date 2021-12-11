— У "Динамо" неплохие шансы. В команде прекрасный молодой коллектив, они не боятся играть ни с каким соперником.
У питерцев подбор игроков более опытных, в составе играют звезды мирового класса, много бразильцев, — рассказал Колыванов в интервью Metaratings.
Матч "Динамо" — "Зенит" состоится сегодня, 12 декабря. Начало: 14:00 мск. Команда Сергея Семака после 17 туров занимает в турнирной таблице чемпионата России первое место с 37 очками. Команда Сандро Шварца (35) — вторая.
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Колыванов: у "Динамо" неплохие шансы в игре с "Зенитом". В команде прекрасный молодой коллектив
Экс-футболист "Динамо" Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча команды в 18-м туре РПЛ против "Зенита".
Фото: РИА Новости