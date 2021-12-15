Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением касательно ситуации в "Спартаке" после назначения Паоло Ваноли главным тренером красно-белых.
"Новым тренером "Спартака" станет протеже Заремы Салиховой итальянец Паоло Ваноли. Этот Ваноли берется по рекомендациям "агента" Камоцци и его приход означает возвращение Заремы в управление, только теперь уже со всей полнотой власти. Для нее это звездный час – прямое правление "Спартаком" и возможность проявить себя и свои таланты по полной", - написал Геркус в своём телеграм-канале.
Напомним, что сегодня "Спартак" официально объявил об уходе Руя Витории с поста главного тренера клуба.
Португальского специалиста с большой вероятностью заменит Паоло Ваноли, работавший помощником главного тренера в миланском "Интернационале".
Геркус - о назначении Ваноли: звёздный час Заремы
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус выразил свою точку зрения о назначении Паоло Ваноли в "Спартак" и рассказал, как Зарема Салихова будет влиять на клуб.
Фото: РБК