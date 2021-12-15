Геркус заявил, что "Зенит" солидно выступил в Лиге чемпионов, заняв третье место в группе. По его словам, заметно, что команда стала сильнее.
"Зениту" можно биться за второе место, если подвернется нормальная группа. А вот третье место - уже прямая цель. И в этом году "Зенит" ее достиг, в отличие от предыдущих еврокубковых кампаний, которые разочаровывали. Солидное выступление, "Зенит" и правда стал сильнее, что удивило", - сказал Геркус.
Напомним, что "Зенит" вышел в плей-офф Лиги Европы, финишировав третьим в группе Лиги чемпионов. В стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы команда Сергея Семака сыграет против "Бетиса".
Источник: Матч ТВ
"Солидно, команда и правда стала сильнее". Геркус - о выступлении "Зенита" в Лиге чемпионов
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус оценил выступление "Зенита" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости