Летом следующего года у Дзюбы истекает контракт с "Зенитом". Это значит, что уже с начала нового года другие клубы могут напрямую вести переговоры с футболистом. Ранее сообщалось, что питерцы планирует начать переговоры о новом контракте Дзюбы в январе.
"Внутри России — не так много клубов, которые могут сделать предложения Дзюбе: это, условно, "Химки", "Урал" Григория Иванова, "Нижний" Кержакова. Но у них, будем откровенны, просто нет денег на Дзюбу. Но есть хороший проект в "Рубине" - полагаю, Слуцкий бы с удовольствием поработал с Артемом. Средства на недолгосрочный контракт (года на два) в Казани вполне себе найдутся", - цитирует Генича "Матч ТВ".
Сегодня появилась информация, что "Рубин" уже провел предварительные переговоры с Дзюбой. В качестве замены "Зенит" рассматривает Ивана Сергеева из "Крыльев".
В текущем розыгрыше РПЛ Дзюба провел 17 игр, отличившись 10-ю голами и 5-ю ассистами. Прямо сейчас он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая только Гамиду Агаларову из "Уфы". В августе следующего года Дзюбе исполняется 34.
Генич: полагаю, Слуцкий бы с удовольствием поработал с Дзюбой
Комментатор Константин Генич поделился мнением о том, где мог бы продолжить карьеру форвард "Зенита" Артем Дзюба.
Фото: ФК "Зенит"