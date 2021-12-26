Гендиректор "Сочи": в следующем сезоне тоже хотим играть в еврокубках

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о желании попасть в еврокубки по итогам текущего сезона.

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В прошлом сезоне "Сочи" занял пятое место по итогам чемпионата России и получил право в евросезоне-2021/2022 выступить в квалификации Лиги конференций. Соперником "барсов" во втором отборочном раунде турнира стала азербайджанская "Кешля", которую они дважды обыграли со счетом 3:0 и 4:2. В третьем квалификационном раунде "Сочи" встретился с сербским "Партизаном", с которым дважды сыграл вничью (1:1 дома, 2:2 на выезде), но уступил в серии пенальти после ответной игры в Белграде (2:4). По итогам осенней части РПЛ подопечные Владимира Федотова занимают третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 18 матчах. - Мы в прошлом сезоне много говорили об этом, сейчас опять. Одно и то же. Назовите мне хоть одну команду, которая не ставит перед собой цель быть выше в турнирной таблице. Двигаться вперед - это нормальное желание для всех. Мы в этом сезоне уже играли в еврокубках, попробовали. Естественно, в следующем сезоне хотим тоже, - передает слова Рубашко Sport24 В прошлом сезоне "Сочи" занял пятое место по итогам чемпионата России и получил право в евросезоне-2021/2022 выступить в квалификации Лиги конференций. Соперником "барсов" во втором отборочном раунде турнира стала азербайджанская "Кешля", которую они дважды обыграли со счетом 3:0 и 4:2. В третьем квалификационном раунде "Сочи" встретился с сербским "Партизаном", с которым дважды сыграл вничью (1:1 дома, 2:2 на выезде), но уступил в серии пенальти после ответной игры в Белграде (2:4). По итогам осенней части РПЛ подопечные Владимира Федотова занимают третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 18 матчах.