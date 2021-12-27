Семин рассказал, чем Хайкин привлек внимание "Зенита" и других клубов. По словам тренера, в частности, российский вратарь "Буде-Глимт" хорошо играет ногами. Это позволяет ему положительно влиять на развитие атак, отметил Семин.
"У Никиты есть некоторые качества, которым многие российские вратари должны у него поучиться, например, игра ногами. Он многое делает для сохранения мяча, развития атаки. В этом ему нет равных не только в нашем чемпионате, но и на международном уровне. Так что интерес больших клубов к нему не случаен", - сказал Семин.
Источник: Известия
Источник: "Зенит" хочет подписать вратаря сборной России Хайкина
Семин прокомментировал сообщения об интересе "Зенита" к Хайкину
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к вратарю "Буде-Глимт" Никите Хайкину.
Фото: ТАСС