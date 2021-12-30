"Как я отношусь к заявлению Юрана, который готов возглавить "Спартак"? С уважением. А почему нет? Сергей не один год верой и правдой служил "Спартаку", всегда следовал его традициям. К тому же он успел уже пройти через многое в тренерском деле. Всегда говорил и еще раз повторю — нашу команду должен возглавлять только спартаковец!" - цитирует Романцева "CЭ".
Напомним, в ноябре Сергей Юран заявил, что согласился бы возглавить "Спартак", если бы ему поступило такое предложение. Прямо сейчас Юран возглавляет хабаровский СКА. Там он работает с октября 2020 года.
Сейчас СКА под руководством Юрана занимает 5-е место в ФНЛ, набрав 41 очко в 25 встречах. Команда отстает от зоны стыковых матчей за право выйти в РПЛ на 2 очка и на 8 очков от зоны прямого выхода в высшую российскую лигу.
Романцев: Юран готов возглавить "Спартак"? А почему нет? Нашу команду должен возглавлять только спартаковец!
Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал заявление Сергея Юрана, о том, что тот готов возглавить красно-белых.
Фото: "Чемпионат"